Молдова подтверждает приверженность углублению сотрудничества с НАТО.

Новый руководитель уже провела ряд встреч с представителями правительства, в ходе которых обсуждались приоритеты на период 2025–2028 годов с акцентом на модернизацию оборонного сектора, укрепление национальной устойчивости и реализацию пакетов помощи, передает logos-pres.md

В ходе встречи с министром обороны Анатолием Носатым стороны высоко оценили уровень практического взаимодействия между Республикой Молдова и Организацией Североатлантического договора. Они подтвердили готовность к продолжению и укреплению диалога, в том числе через Офис связи НАТО, в соответствии с целями Индивидуальной программы партнерства Республики Молдова — НАТО на 2025–2028 годы.

«Также были подтверждены приоритеты повестки сотрудничества, с акцентом на продвижение процессов реформирования и модернизации оборонного сектора, укрепление национальной устойчивости в контексте региональных вызовов, а также расширение сотрудничества с партнерами по Организации Североатлантического договора. Эти направления нацелены на поддержку реформ, обучение и повышение военной оперативной совместимости как важнейших элементов модернизации национальной системы безопасности и обороны», — говорится в коммюнике ведомства.

Со своей стороны, Агне Глевецкайте подтвердила поддержку Альянса в углублении сотрудничества с Республикой Молдова, в том числе посредством проведения совместных мероприятий.

Диалог с МИД

Ранее и государственный секретарь Министерства иностранных дел Валериу Мижа также принял главу Офиса связи НАТО в Республике Молдова. В ходе встречи обсуждались вопросы публичной дипломатии, программа профессионального развития в рамках партнерства, а также повестка совместных мероприятий, запланированных на ближайшее время в Брюсселе и Кишиневе.

«Госсекретарь Валериу Мижа высоко оценил практическое сотрудничество между Республикой Молдова и Организацией Североатлантического договора и подтвердил приверженность дальнейшему взаимодействию, в том числе при поддержке Офиса связи НАТО. В свою очередь, Агне Глевецкайте вновь выразила поддержку Альянса в углублении сотрудничества с нашей страной», — отметили тогда в МИД.

Консультации с посольством Румынии

Офис связи НАТО в Республике Молдова публично объявил о начале мандата Агне Глевецкайте 26 мая. Еще до этого, 21 мая, она провела встречу с послом Румынии в Кишиневе.

«В ходе дискуссий была подчеркнута важность прочного партнерства в текущих региональных условиях, а также роль практического сотрудничества между Республикой Молдова и НАТО в поддержке реформ, институционального развития и повышении способности реагировать на вызовы безопасности. В нынешнем региональном контексте стратегические коммуникации, борьба с гибридными угрозами и развитие институционального потенциала остаются ключевыми факторами для укрепления демократической устойчивости и продвижения реформ на благо граждан», — отмечалось в коммюнике посольства.