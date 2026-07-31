Президиум НСГ утвердил дату проведения очередного заседания законодательного органа автономии.

Оно состоится 3 августа 2026 года в 14:00. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума НСГ.

Ранее запланированное на сегодня, 31 июля, заседание Народного собрания Гагаузии не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума. Депутаты не смогли начать работу и перейти к рассмотрению вопросов повестки, передает rupor.md

Среди ключевых вопросов, которые планировалось рассмотреть, объявление вакантной должности башкана Гагаузии и назначение даты выборов главы автономии.

Этот вопрос остается открытым после того, как в марте 2025 года Евгения Гуцул была задержана по уголовному делу, а позднее отстранена от исполнения обязанностей в связи с применением меры пресечения.