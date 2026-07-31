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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 22:22
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Президиум НСГ утвердил дату проведения очередного заседания законодательного органа автономии

Оно состоится 3 августа 2026 года в 14:00. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума НСГ.

Президиум НСГ утвердил дату проведения очередного заседания законодательного органа автономии.
Президиум НСГ утвердил дату проведения очередного заседания законодательного органа автономии.

Ранее запланированное на сегодня, 31 июля, заседание Народного собрания Гагаузии не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума. Депутаты не смогли начать работу и перейти к рассмотрению вопросов повестки, передает rupor.md

Среди ключевых вопросов, которые планировалось рассмотреть, объявление вакантной должности башкана Гагаузии и назначение даты выборов главы автономии.

Этот вопрос остается открытым после того, как в марте 2025 года Евгения Гуцул была задержана по уголовному делу, а позднее отстранена от исполнения обязанностей в связи с применением меры пресечения.

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Источник
rupor.md logorupor
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