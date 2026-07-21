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Infotag.md logoInfotag
21 Июля 2026, 18:56
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Председатель НСГ: Кишинев демонстрирует очень конструктивную позицию

Валентин Гайдаржи заявил по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду, что «Кишинев демонстрирует очень конструктивную позицию».

Председатель НСГ: Кишинев демонстрирует очень конструктивную позицию.
Председатель НСГ: Кишинев демонстрирует очень конструктивную позицию.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации выборов в законодательный орган автономии, а также дальнейшего взаимодействия с центральными органами власти, передает infotag.md

«Кишинев демонстрирует очень конструктивную позицию, они готовы на диалог, понимают все. Было много интересного в дискуссии. На этом этапе все стороны зафиксировали те или иные предложения, и дальше юридические отделы будут формировать документы, чтобы понять, на каком этапе формировать эти группы и приходить к финальному мнению», - сообщил Гайдаржи.

По его словам, «в Кишиневе согласны на проведение выборов в НСГ, есть какой-то консенсус по дате».

«Нам понравилась встреча с президентом. Она нас слышит. Идем к развязыванию клубка противоречий, который сложился между Комратом и Кишиневом», - сказал Гайдаржи.

На встрече с Майей Санду в Кишиневе присутствовало 16 депутатов (из 35) НСГ, представители ЦИК и парламента.

Источник
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