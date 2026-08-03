Президентура опубликовала список подарков, полученных Санду: колье, серебро, ковер.

Среди протокольных подарков, полученных президентом Майей Санду во втором квартале 2026 года, оказались золотое колье, восточные ковры, серебряные изделия, картины и книги.

Это следует из реестра, опубликованного администрацией президента, сообщает tvrmoldova.md

Самым ценным подарком стало длинное золотое колье (саутуар) из коллекции Sätti казахстанского ювелирного бренда Kazakh Yuvelir стоимостью 20 500 леев. Его Майе Санду подарил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю ее дня рождения.

В реестре также указан восточный ковер ручной работы из шерсти стоимостью 17 500 леев, украшенный цветочными и геометрическими узорами. Его подарил посол Исламской Республики Пакистан в Молдове с резиденцией в Бухаресте Ильяс Мехмуд Низами.

Кроме того, президент получила полотенце «Казацкое барокко», изготовленное вручную украинским мастером народного искусства Александрой Теликенко. Его стоимость оценивается в 16 670 леев. Подарок был вручен президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочего визита Майи Санду в Киев.

Среди других подарков — серебряная брошь, книги, серебряная закладка для книг, картины, хрустальные ваза и чаша. Их вручили руководители Латвии, Ирландии, Армении, а также аккредитованные в Кишиневе послы в ходе официальных визитов и дипломатических встреч.

Во время официального визита в Дублин представители молдавской диаспоры в Ирландии подарили главе государства книгу с автографом, портрет Майи Санду в рамке и памятные сувениры.

В 2025 году самым дорогим подарком, полученным президентом, была роллерная ручка из латуни с золотым покрытием из коллекции Elysee стоимостью 9 950 леев, которую ей подарил президент Франции Эммануэль Макрон. Также французский лидер преподнес Майе Санду фарфоровую конфетницу с позолоченным декором стоимостью около 6 тыс. леев.