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realitatea.md logorealitatea
10 Июля 2026, 09:05
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Кику: Санду должна честно сказать, почему она прогнала предыдущего премьера

Лидер Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), депутат Ион Кику раскритиковал консультации, инициированные президентом Майей Санду для выдвижения нового кандидата на пост премьер-министра.

Кику: Санду должна честно сказать, почему она прогнала предыдущего премьера.
Кику: Санду должна честно сказать, почему она прогнала предыдущего премьера.

В публикации в Facebook Кику заявил, что подобные консультации имеют смысл только в том случае, если глава государства объяснит причины отставки предыдущего главы правительства.

«Чтобы был смысл идти на консультации по поводу нового премьер-министра, Майя Санду должна честно сказать, почему она выгнала предыдущего. Мы знаем — потому что он хотел начать "деверишоризацию" страны. Она этого не приняла. О чем тогда с ней консультироваться?», — написал лидер ПРОМ.

Заявление прозвучало на фоне консультаций, которые сегодня проходят в администрации президента с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра.

Напомним, об отставке премьер-министра Александра Мунтяну было объявлено 3 июля. На своей странице в Facebook он сообщил, что покидает пост после непродолжительного пребывания в должности, сославшись на принципиальные и личные причины. По словам Мунтяну, он больше не может исполнять обязанности главы правительства в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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