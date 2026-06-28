Президент объяснила необходимость повышения зарплат чиновников.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала проект нового закона об оплате труда в бюджетном секторе, который сейчас проходит общественные консультации в Министерстве финансов.

Документ предусматривает повышение заработных плат для работников государственного сектора, включая президента, премьер-министра и председателя парламента, передает rupor.md

В эфире Pro TV глава государства рассказала, что новая система была разработана экспертами при поддержке Всемирного банка после анализа всех должностей в государственном секторе. По ее словам, специалисты оценивали уровень ответственности, сложность работы и конкурентоспособность оплаты труда по сравнению с частным сектором, особенно в сфере информационных технологий, где государству сложно привлекать квалифицированные кадры.

Майя Санду подтвердила, что проект предусматривает пересмотр зарплат высших должностных лиц, подчеркнув, что обсуждавшиеся ранее суммы являются начисленной («грязной») заработной платой и основаны на формуле, предложенной Министерством финансов.

«Сегодня начальник управления в одном из учреждений получает больше, чем президент страны, председатель парламента или премьер-министр. Я считаю, что это несправедливо», — заявила Санду.

При этом президент отметила, что не ожидает двукратного увеличения зарплат министров, поскольку они уже были недавно повышены и находятся, по ее мнению, на достойном уровне. Что касается депутатов, проект предполагает увеличение базового оклада при одновременном сокращении ряда надбавок и компенсаций. Она также выступила в защиту возмещения транспортных расходов парламентариям, которые выезжают в регионы для встреч с избирателями.

«Не нужно впадать в популизм. У депутатов тоже должна быть достойная зарплата, а если они несут рабочие расходы, они должны компенсироваться», — сказала глава государства.

По словам Майи Санду, главной целью реформы является не повышение доходов высокопоставленных чиновников, а рост заработных плат всех работников бюджетной сферы, особенно тех, кто сегодня получает значительно меньше.

На прошлой неделе правительство опубликовало проект закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. Документ предусматривает реорганизацию должностей, отдельный механизм оплаты труда для IT-специалистов, введение понятия «труднозамещаемая должность», сокращение и пересмотр надбавок, а также постепенный отказ от специальных коэффициентов при расчете заработной платы.

По данным властей, реформа направлена на устранение дисбаланса в оплате труда, усиление роли базового оклада и создание более привлекательных условий для привлечения и удержания специалистов в сферах, где государство испытывает кадровый дефицит.