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ipn
29 Июля 2026, 14:36
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Перчун: С октября зарплаты учителей вырастут до 15%

Учителя почувствуют повышение заработной платы начиная с октября, после того как Правительство утвердит бюджетно-налоговую политику и новый закон об оплате труда. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун.

Перчун: С октября зарплаты учителей вырастут до 15%.
Перчун: С октября зарплаты учителей вырастут до 15%.

По словам министра, зарплата за сентябрь выплачивается в октябре, поэтому именно тогда педагоги должны получить первые повышенные выплаты, передает ipn.md

«Мы стараемся выполнить ранее взятое на себя обязательство по повышению заработных плат. После представления бюджетно-налоговой политики будет представлен и закон об оплате труда. В то же время хотелось бы иметь больше времени для обсуждения надбавки за результативность, которую я хотел бы дополнительно согласовать с представителями системы образования», — заявил Дан Перчун в эфире программы Rezoomat на телеканале Realitatea TV.

Министр уточнил, что повышение зарплат составит от 10% до 15% в зависимости от педагогической категории и будет рассчитываться исходя из общего дохода учителя, включая все действующие надбавки.

«Повышение заработной платы будет варьироваться от 10% до 15% в зависимости от педагогической категории, но речь идёт обо всем текущем доходе учителя, включая все надбавки, к которому мы добавляем 10–15%, и в дополнение к этому повышению некоторые также получат надбавку за результативность в размере до 15%. Таким образом, для отдельных учителей рост заработной платы может достигнуть 30%», — пояснил Дан Перчун.

Источник
ipn
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