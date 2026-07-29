Перчун: С октября зарплаты учителей вырастут до 15%.

Учителя почувствуют повышение заработной платы начиная с октября, после того как Правительство утвердит бюджетно-налоговую политику и новый закон об оплате труда. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун.

По словам министра, зарплата за сентябрь выплачивается в октябре, поэтому именно тогда педагоги должны получить первые повышенные выплаты, передает ipn.md

«Мы стараемся выполнить ранее взятое на себя обязательство по повышению заработных плат. После представления бюджетно-налоговой политики будет представлен и закон об оплате труда. В то же время хотелось бы иметь больше времени для обсуждения надбавки за результативность, которую я хотел бы дополнительно согласовать с представителями системы образования», — заявил Дан Перчун в эфире программы Rezoomat на телеканале Realitatea TV.

Министр уточнил, что повышение зарплат составит от 10% до 15% в зависимости от педагогической категории и будет рассчитываться исходя из общего дохода учителя, включая все действующие надбавки.

«Повышение заработной платы будет варьироваться от 10% до 15% в зависимости от педагогической категории, но речь идёт обо всем текущем доходе учителя, включая все надбавки, к которому мы добавляем 10–15%, и в дополнение к этому повышению некоторые также получат надбавку за результативность в размере до 15%. Таким образом, для отдельных учителей рост заработной платы может достигнуть 30%», — пояснил Дан Перчун.