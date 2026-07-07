theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
7 Июля 2026, 20:24
28
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Президент Индии посетит Кишинев с официальным визитом

Драупади Мурму посетит столицу Молдовы 20 июля. Ее будет сопровождать делегация примерно из 40 представителей бизнеса, которые примут участие в Молдавско-индийском бизнес-форуме.

Президент Индии посетит Кишинев с официальным визитом.
Президент Индии посетит Кишинев с официальным визитом.

По данным организаторов, обсуждения будут сосредоточены на нескольких направлениях с высоким потенциалом сотрудничества, среди которых инфраструктура и строительство, обрабатывающая промышленность, информационные технологии, возобновляемая энергетика, фармацевтическая отрасль, сельское хозяйство и переработка агропродовольственной продукции, передает deschide.md

Согласно данным о товарообороте, экономические отношения между двумя странами пока остаются на низком уровне. В прошлом году объем прямого экспорта в Индию составил около 259 тысяч долларов. Наибольшую долю экспорта — около 44% — составили машины и механическое оборудование. Далее следуют фрукты, главным образом яблоки, оптические и медицинские приборы, а также фармацевтическая продукция.

Молдавско-индийский бизнес-форум, организованный Агентством по инвестициям, объединит компании и учреждения, заинтересованные в развитии экономического сотрудничества между двумя странами. Его цель — продвижение возможностей для торговли и инвестиций, а также установление прямых контактов между предпринимателями Молдовы и Индии. Компании, желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться до 17 июля.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте