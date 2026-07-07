Президент Индии посетит Кишинев с официальным визитом.

Драупади Мурму посетит столицу Молдовы 20 июля. Ее будет сопровождать делегация примерно из 40 представителей бизнеса, которые примут участие в Молдавско-индийском бизнес-форуме.

По данным организаторов, обсуждения будут сосредоточены на нескольких направлениях с высоким потенциалом сотрудничества, среди которых инфраструктура и строительство, обрабатывающая промышленность, информационные технологии, возобновляемая энергетика, фармацевтическая отрасль, сельское хозяйство и переработка агропродовольственной продукции, передает deschide.md

Согласно данным о товарообороте, экономические отношения между двумя странами пока остаются на низком уровне. В прошлом году объем прямого экспорта в Индию составил около 259 тысяч долларов. Наибольшую долю экспорта — около 44% — составили машины и механическое оборудование. Далее следуют фрукты, главным образом яблоки, оптические и медицинские приборы, а также фармацевтическая продукция.

Молдавско-индийский бизнес-форум, организованный Агентством по инвестициям, объединит компании и учреждения, заинтересованные в развитии экономического сотрудничества между двумя странами. Его цель — продвижение возможностей для торговли и инвестиций, а также установление прямых контактов между предпринимателями Молдовы и Индии. Компании, желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться до 17 июля.