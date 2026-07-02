Представители оппозиции настаивали на том, чтобы парламент заслушал Гаврилицэ.

На заседании парламента в четверг сразу несколько депутатов выступили с предложениями по этому поводу.

Депутат от «Нашей партии» Елена Грицко предложила, чтобы министр финансов представил в парламенте подробную информацию о поступлении средств от доноров с 2021 по 2025 год, передает infotag.md

«Хотелось бы знать, сколько средств получила Молдовы, какая часть из них являются кредитами, а какая – гранты. Как использовались эти средства, каков процент их освоения? Нужно представить такую информацию до того, как предложить вводить новые налоги за счет граждан», - сказала депутат.

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко предложил заслушать информацию министра финансов по вопросу зарплат бюджетников. Он отметил, что тысячи работников бюджетной сферы ждут повышения заработной платы, но в последнее время министр Андриан Гаврилицэ говорит о том, что проект закона по этому поводу может быть отложен.

Также, депутат от Партии социалистов Алла Урсу-Анточ предложила, чтобы министр финансов представил информацию по поводу программы Prima casa. По ее словам, в последнее время выплаты по кредитам в рамках программы повысились, а Министерство финансов заявило, что впредь программа по льготному кредитованию молодых семей для покупки жилья будет свернута.

В этом контексте, депутат-социалист Григоре Новак отметил, что ставки по кредитам в целом сильно выросли после того, как Национальный банк повысил ставку рефинансирования.

«Я предлагаю заслушать премьер-министра Александру Мунтяну, чтобы он объяснил, как решение Национального банка отражается на экономике, на процесс кредитования, в том числе на выплату кредитов по ипотеке. Повышение ставки выгодно только банкам. В прошлом году все банки получили прибыль в размере 15 млрд леев, в то время, как граждане и экономические агенты страдают из-за высоких ставок», - сказал Новак.

Все предложения были отклонены в процессе голосования депутатами от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).