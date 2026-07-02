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Infotag.md logoInfotag
2 Июля 2026, 18:27
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Представители оппозиции настаивали на том, чтобы парламент заслушал Гаврилицэ

На заседании парламента в четверг сразу несколько депутатов выступили с предложениями по этому поводу.

Представители оппозиции настаивали на том, чтобы парламент заслушал Гаврилицэ.
Представители оппозиции настаивали на том, чтобы парламент заслушал Гаврилицэ.

Депутат от «Нашей партии» Елена Грицко предложила, чтобы министр финансов представил в парламенте подробную информацию о поступлении средств от доноров с 2021 по 2025 год, передает infotag.md

«Хотелось бы знать, сколько средств получила Молдовы,  какая часть из них являются кредитами, а какая – гранты. Как использовались эти средства, каков процент их освоения? Нужно представить такую информацию до того, как предложить вводить новые налоги за счет граждан», - сказала депутат.

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко предложил заслушать информацию министра финансов по вопросу зарплат бюджетников. Он отметил, что тысячи работников бюджетной сферы ждут повышения заработной платы, но в последнее время министр Андриан Гаврилицэ говорит о том, что проект закона по этому поводу может быть отложен.

Также, депутат от Партии социалистов Алла Урсу-Анточ предложила, чтобы министр финансов представил информацию  по поводу программы Prima casa. По ее словам, в последнее время выплаты по кредитам в рамках программы повысились, а Министерство финансов заявило, что впредь программа по льготному кредитованию молодых семей для покупки жилья будет свернута.

В этом контексте, депутат-социалист Григоре Новак отметил, что ставки по кредитам в целом сильно выросли после того, как Национальный банк повысил ставку рефинансирования.

«Я предлагаю заслушать премьер-министра Александру Мунтяну, чтобы он объяснил, как решение Национального банка отражается на экономике, на процесс кредитования, в том числе на выплату кредитов по ипотеке. Повышение ставки выгодно только банкам. В прошлом году все банки получили прибыль в размере 15 млрд леев, в то время, как граждане и экономические агенты страдают из-за высоких ставок», - сказал Новак.

Все предложения были отклонены в процессе голосования депутатами от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).   

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