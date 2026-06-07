Гаврилицэ о договоре с МВФ: Мы сможем получить финансирование, если возникнет необходимость.

Но в случае кризисной ситуации и острой необходимости, подобная договоренность может открыть путь к получению финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в будущем. Об этом заявил министр финансов Адриан Гаврилицэ в вышедшей в эфир 3 июня программе "Новая неделя с Анатолием Голя", передает tv8.md

Гаврилицэ пояснил, что новая программа не предусматривает финансирования, поскольку, по оценке правительства, на данный момент стране достаточно ресурсов для инвестиционных проектов. Часть средств поступает в рамках европейского "Плана развития".

"МВФ и европейцы нам говорят, что денег под инвестиции хватает. Текущие расходы справедливо, правильно и быстрее полностью покрыть из текущих доходов. На данный момент договор с МВФ не о деньгах, а о том, какие шаги нужны в следующие годы, чтобы снизить дефицит и запустить экономический рост. Имея этот документ, мы поднимаем наше доверие в глазах Европейского Союза, Международного банка, европейских банков и инвесторов.

Если, не дай бог, опять случится кризис... Мы прошли через шесть кризисов за шесть лет. Если что-то случится, у нас есть этот договор даже без финансирования, он все равно приводит нас намного ближе к возможности перейти к договору с финансированием, если такая необходимость возникнет", — заявил Гаврилицэ.

Он отметил, что МВФ не является единственным источником финансов, есть еще значительные транши европейской помощи, тот же "План развития". Министр отверг утверждения о том, что прежняя программа с МВФ была приостановлена "из-за пробуксовки реформ". По его словам, консультативная поддержка от Фонда может быть не менее полезной, чем финансовая.

Комментируя критику оппозиции по поводу роста государственного долга, Гаврилицэ заявил, что Молдова за последние годы пережила несколько серьезных сменяющих кризисов — пандемию, войну в Украине, энергетический кризис и многочисленные засухи. По его словам, в таких условиях государство было вынуждено увеличивать расходы, чтобы поддерживать население.

Министр признал, что расходы росли быстрее доходов, из-за чего сформировался бюджетный дефицит. Одной из целей новой программы с МВФ он назвал снижение дефицита до 3,5% в течение следующих трех лет, чтобы приблизиться к стандартам Европейского союза.

Говоря о возможных непопулярных мерах, Гаврилицэ заявил, что власти не намерены проводить реформы, которые навредят гражданам. Но при этом планируется урезание льгот, преференций или "поблажек".

Министр подчеркивает, что в ряде секторов различные льготы дают максимальную выгоду не тем, кто нуждается больше всего, а самым богатым. И там, где, допустим из-за льготного НДС пенсионер экономит 80 леев, крупная компания получает выгоды в миллионы.