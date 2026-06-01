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Infotag.md logoInfotag
7 Июня 2026, 08:00
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Гаврилицэ: Надеемся, что банки будут кредитовать приобретение населением жилья

Министр финансов Андриан Гаврилицэ надеется, что коммерческие банки будут кредитовать приобретение жилья населением Молдовы.

Гаврилицэ: Надеемся, что банки будут кредитовать приобретение населением жилья.
Гаврилицэ: Надеемся, что банки будут кредитовать приобретение населением жилья.

Об этом он заявил в передаче «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8, передает infotag.md

Министр сообщил, что в настоящее время нанятые министерством эксперты проводят анализ программы Prima casа, изучая ее воздействие на рынок жилья, в частности, ее на произошедший резкий скачок цен на недвижимость в последние годы.

«Я надеюсь, что уже в ближайшее время мы получим подробный анализ и конкретные предложения, как дальше будет действовать эта программа. Предложения экспертов помогут нам решить, как впредь должна правильно функционировать Prima casa. Мы это обсуждали и с экспертами последней Миссии МВФ», - отметил министр.

Он сказал, что курировать данную программу будет министерство труда и социальной защиты, а не министерство финансов, которое курировало ее до сих пор.

«Мы министерство, которое занимается тем, как сэкономить, а не как потратить государственные ресурсы. Ясно, что эта ипотечная программа не должна создавать рисков для рынка и для государства, что понимают эксперты МВФ», - заключил Гаврилицэ.

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