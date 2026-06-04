Максимальную ставку налога на недвижимость в Молдове хотят ограничить 1%.

По его словам, это необходимо для предотвращения чрезмерного повышения налогов со стороны некоторых местных властей, а также для защиты населения и бизнес-среды, пишет bani.md

Как пояснил глава Минфина, его ведомство уже провело переговоры с представителями местных властей об изменении механизма налогообложения недвижимости. Поводом для дискуссий послужило предложение некоторых депутатов отменить нижний порог налоговой ставки.

«Мы пришли к соглашению, что лучше не отказываться от нижнего порога, а ограничить верхний. Риск для населения и предпринимателей возникает вовсе не тогда, когда ставка составляет 0,3% или 0,5%. Реальная угроза появляется, когда некоторые местные власти позволяют себе повышать налог до нескольких процентов — особенно если такие решения принимаются внезапно, без предварительного обсуждения», — заявил Андриан Гаврилицэ.

По его словам, в настоящее время власти изучают успешный международный опыт и рассматривают возможность установления максимальной ставки налога на недвижимость на уровне около 1%.

«Убеждён, что ставка не должна превышать 1%. Только так мы сможем предотвратить злоупотребления, когда налог взвинчивают до четырёх, пяти и даже более процентов», — подчеркнул министр финансов.

Данные заявления прозвучали на фоне предыдущего предупреждения директора Агентства геодезии, картографии и кадастра Ивана Дания. Тот ранее отмечал, что предстоящая переоценка стоимости недвижимости может привести к увеличению налога на имущество вплоть до трёх раз — если только местные власти своевременно не скорректируют применяемые налоговые коэффициенты.

В настоящее время минимальная ставка налога на недвижимое имущество в Молдове составляет 0,05%. В муниципии Кишинев этот показатель равен 0,185%.