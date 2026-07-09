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stiri.md logostiri
9 Июля 2026, 13:53
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Предложение о проверке государственных закупок во время чрезвычайного положения отклонено

Вице-председатель фракции "Нашей партии" предложила включить в повестку заседания парламента проект о создании следственной комиссии для проверки всех государственных закупок, проведенных в период ЧП в 2022–2023 годах.

Предложение о проверке государственных закупок во время чрезвычайного положения отклонено.
Предложение о проверке государственных закупок во время чрезвычайного положения отклонено.

«В период чрезвычайного положения государство потратило огромные суммы бюджетных средств по ускоренным и непрозрачным процедурам, зачастую без каких-либо внятных объяснений. Закупки проводились напрямую, контракты подписывались за считаные часы, а цены нередко в несколько раз превышали рыночные. Люди должны знать правду о том, что происходило в 2022–2023 годах, когда в стране действовал режим чрезвычайного положения», — заявила Елена Грицко, передает stiri.md

Однако предложение о начале парламентской проверки было отклонено большинством PAS, депутаты которого проголосовали против. 

Елена Грицко резко раскритиковала это решение, напомнив, что проект постановления был зарегистрирован в парламенте еще 3 декабря 2025 года и с тех пор остается заблокированным без каких-либо официальных объяснений.

«Для PAS важнее замести этот вопрос под ковер, чем дать гражданам ответы. Каждый раз, когда появляется возможность рассмотреть этот проект, PAS голосует против. Я считаю, что использование государственных средств должно проверяться, а не скрываться. Следственная комиссия никого не осуждает — она устанавливает истину. Именно поэтому отказ PAS вызывает еще больше вопросов», — заявила Елена Грицко.

«Как бы ни пытались откладывать рассмотрение этого вопроса, правда все равно станет известна. А граждане имеют право знать, как были потрачены их деньги», — подчеркнула вице-председатель фракции "Нашей партии".

Источник
stiri.md logostiri
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