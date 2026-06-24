"Наша партия" требует перерегистрации всех предоплаченных SIM-карт.

Константин Куюмжу отметил, что законопроект об идентификации владельцев SIM-карт в его нынешнем виде продолжает развязывать руки мошенникам, поскольку не предусматривает обязательную перерегистрацию предоплаченных SIM-карт.

В результате в обращении остается огромное количество анонимных карт, которые и дальше могут использоваться в преступных схемах, пишет stiri.md

Депутат от "Нашей партии" Константин Куюмжу подчеркнул, что главной целью этого закона должно стать окончательное пресечение деятельности преступников. Однако достичь этого невозможно до тех пор, пока действующий проект оставляет на рынке более 1,6 миллиона анонимных активных предоплаченных SIM-карт без обязательства их перерегистрации.

«Министерство внутренних дел предложило слишком длительный срок — 12 месяцев, не установив при этом четкого порядка действий. Между тем в Польше, на опыт которой ссылаются власти, действующие SIM-карты были в обязательном порядке перерегистрированы в течение семи месяцев, а неидентифицированные карты были отключены», — заявил Куюмжу на заседании Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Он отверг доводы операторов мобильной связи о возможных коммерческих неудобствах, подчеркнув, что они способны решить гораздо более сложные технические задачи за полгода, а безопасность граждан должна оставаться приоритетом.

В свою очередь представители Министерства внутренних дел выразили готовность пересмотреть установленные сроки ко второму чтению законопроекта.

«Безусловно, все эти 1,6 миллиона SIM-карт должны быть перерегистрированы для обеспечения безопасности граждан», — заключил Куюмжу.

Напомним, что председатель "Нашей партии" Ренато Усатый ранее сообщил о деятельности международной преступной группировки, которая нанесла гражданам Республики Молдова ущерб примерно на один миллиард леев. По словам политика, ему удалось получить прямой доступ к серверам и внутренней переписке преступников. Эти данные свидетельствуют о том, что из одного миллиона зарегистрированных по всему миру жертв около 100 тысяч являются гражданами Республики Молдова.

В этой связи Ренато Усатый обратился ко всем депутатам Парламента Республики Молдова независимо от их политической принадлежности с призывом отложить в сторону идеологические разногласия и содействовать информированию граждан. Он предложил всем парламентариям публиковать на своих страницах разъяснительные видеоролики, подготовленные простым и понятным языком, чтобы научить людей, особенно детей и пожилых граждан, как защитить себя от мошенников.

В эти дни "Наша партия" проводит национальную информационную кампанию, направленную на защиту граждан от телефонного и цифрового мошенничества.

Кроме того, "Наша партия" зарегистрировала законопроект о предотвращении телефонного мошенничества и преступлений, совершаемых с использованием электронных средств связи. Ко второму чтению оба законопроекта могут быть объединены, чтобы все предложенные меры были учтены и обеспечили гражданам реальную защиту от преступных сетей.