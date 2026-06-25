Инициатива «Нашей Партии» о переходе к контрактной армии поступила в КС.

Инициатива «Нашей Партии», предусматривающая отказ от обязательной военной службы и переход к полностью добровольной контрактной армии, поступила в Конституционный суд.

Формирование запросило обязательное заключение суда, необходимое для дальнейшего рассмотрения проекта в парламенте, передает radiomoldova.md

Один из авторов инициативы, депутат Александр Берлинский, заявил, что Молдове необходима современная профессиональная армия, а безопасность государства должна основываться на подготовке и мотивации военнослужащих, а не на обязательном призыве.

В партии утверждают, что идея находит поддержку среди представителей разных парламентских фракций и требует широкого общественного обсуждения.

Если Конституционный суд даст положительное заключение, проект сможет быть вынесен на рассмотрение парламента. Для принятия соответствующих изменений потребуется не менее 68 голосов депутатов.

Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп выступил против отмены срочной службы в нынешних условиях. По его мнению, такая реформа возможна только в мирное время, поскольку призывники составляют основу мобилизационного резерва страны.

Критически инициативу оценили и эксперты WatchDog.MD, назвав её популистской и потенциально опасной для национальной безопасности.

Обсуждение проекта происходит на фоне заявлений Министерства обороны о возможном введении обязательной базовой военной подготовки для граждан в возрасте от 18 до 55 лет. По словам властей, эта мера направлена на укрепление обороноспособности страны и не предусматривает массового призыва населения.