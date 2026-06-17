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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 13:32
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Правительство утвердило назначение двух послов и генконсула

Инга Ионесий назначена послом Молдовы в Индии. Виктор Лэпушняну станет постоянным представителем Молдовы при Совете Европы. Алексей Цуркан назначен генеральным консулом Молдовы в Одессе.

Правительство утвердило назначение двух послов и генконсула.
Правительство утвердило назначение двух послов и генконсула.

В министерстве иностранных дел сообщили, что назначения направлены на укрепление дипломатического представительства Молдовы и улучшение консульских услуг для граждан за рубежом, пишет rupor.md

Инга Ионесий имеет более 25 лет опыта в публичной администрации, дипломатии и международном экономическом сотрудничестве. Ранее она работала в министерстве экономики, мэрии Кишинева и МИД. В 2016–2020 годах была послом Молдовы в Эстонии.

Виктор Лэпушняну — карьерный дипломат с более чем 20-летним опытом. Он работал в структурах МИД, занимался международным правом и многосторонним сотрудничеством, а также был на дипломатической службе в Берлине, Вильнюсе и Страсбурге. С августа 2022 года он возглавляет управление многостороннего сотрудничества МИД.

Алексей Цуркан более 25 лет работает в сфере консульских дел. Он занимал консульские должности в Турции, России и Румынии, а в 2018–2023 годах был генеральным консулом Молдовы в Яссах. С марта 2025 года он работает в генконсульстве Молдовы в Одессе, а с апреля исполняет обязанности главы миссии.

Источник
rupor.md logorupor
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