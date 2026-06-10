Новым пресс-секретарем Посольства США в Республике Молдова стала Эмми Най.

По словам дипломата, она «впервые приехала в Молдову и уже впечатлена красотой этой страны и доброжелательностью её жителей», передает infotag.md

«Моя работа позволила мне побывать во многих уголках мира, а совсем недавно я жила в Вашингтоне, округ Колумбия, где изучала румынский язык. С нетерпением жду возможности открыть для себя Молдову вместе со своей семьей и попробовать традиционные блюда молдавской кухни», - призналась Эмми Най.