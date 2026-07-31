Правительство приостановит выплаты бонусов сотрудникам с высокими доходами.

По его словам, правительство вручную проверит 100 самых крупных зарплатных пакетов и временно приостановит выплату премий и других дополнительных выплат сотрудникам с очень высокими доходами.

По словам премьер-министра, анализ, проведенный совместно с Государственной канцелярией на основе данных Государственной налоговой службы, охватил около 40 тысяч зарплат в 125 государственных учреждениях и предприятиях.

«86% сотрудников получают менее 20 тысяч леев в месяц. Проблема сосредоточена у очень небольшого числа людей. Около 439 человек, то есть 1,1% от общего числа работников, получают высокие и очень высокие зарплаты, а 152 человека зарабатывают более 80 тысяч леев в месяц», — заявил Василе Тофан.

Глава правительства отметил, что высокая зарплата сама по себе не является злоупотреблением, поскольку существуют такие сферы, как информационные технологии, кибербезопасность и авиация, где государство вынуждено конкурировать с частным сектором за квалифицированных специалистов. Однако, подчеркнул он, «излишества» больше терпеть не будут.

Одной из первых мер станет индивидуальная проверка 100 крупнейших зарплатных пакетов в государственном секторе. На время проведения проверки правительство предлагает приостановить выплату всех премий, надбавок, суточных и материальной помощи сотрудникам, чья зарплата превышает 52 200 леев — это эквивалент трех средних зарплат по экономике.

Кроме того, правительство намеренно временно приостановить распределение прибыли между руководителями государственных компаний и учреждений, а также создать открытый онлайн-каталог зарплат в государственных учреждениях. Это позволит гражданам видеть уровень оплаты труда по каждой должности и в каждом учреждении.

Еще одной инициативой станет введение регулярной видеоотчетности для руководителей государственных предприятий и учреждений. Они будут обязаны публично отчитываться о результатах своей работы и предоставлять информацию о размере своего вознаграждения.

Премьер также сообщил, что готовится второй пакет реформ. Он предусматривает сокращение числа членов советов директоров до трех или пяти человек — в зависимости от размера компании, ликвидацию советов в небольших государственных предприятиях, упразднение ревизионных комиссий, запрет руководителям самостоятельно утверждать размер своего вознаграждения, ограничение компенсационных пакетов и пересмотр контрактов на управление.



