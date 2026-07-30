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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 20:09
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Тофан: Эпоха «баснословных» зарплат закончится

Премьер Василе Тофан заявил, что до 31 июля правительство представит пакет мер, направленных на повышение прозрачности оплаты труда в госсекторе и ограничение необоснованных выплат чиновникам и руководителям госпредприятий.

Тофан: Эпоха «баснословных» зарплат закончится.
Тофан: Эпоха «баснословных» зарплат закончится.

По его словам, в обществе сохраняется высокий уровень недоверия к власти, который усилился после публикаций о крупных премиях и других выплатах отдельным должностным лицам, сообщает logos-press.md

«У нас есть вопрос недоверия к власти. Он проявился в некоторых случаях, когда были эти баснословные и несправедливые зарплаты. Я думаю, что народ вправе требовать большей справедливости и большей прозрачности. Поэтому я поручил господину Бузу (Алексей Бузу — генеральный секретарь правительства) до 31 июля представить серию мер, чтобы подобные эксцессы прекратились. Уже 31 июля мы объявим, к чему пришли», — заявил Тофан в эфире TV8.

Премьер отметил, что речь не идет о разовой реформе, способной сразу решить все накопившиеся проблемы, однако власти намерены начать системные изменения.

«Я понимаю, что это только начало пути, а не решение огромного вопроса за один день. Но уже 31 июля мы представим пакет мер. Они будут касаться не только государственных предприятий, но и государственных чиновников, больших зарплат, необоснованных бонусов, различных надбавок, материальной помощи и других выплат. Здесь действительно есть над чем работать», — подчеркнул глава правительства.

Тема высоких выплат в госсекторе получила широкий резонанс после публикации информации о зарплатах и премиях руководства MoldATSA. После этого в публичном пространстве появились данные и о вознаграждениях в других государственных предприятиях, что вызвало дискуссию о необходимости пересмотра системы оплаты труда и повышения ее прозрачности.

Источник
logos.press.md logologos
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