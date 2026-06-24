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Infotag.md logoInfotag
24 Июня 2026, 20:00
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Правительство не откажется от налоговой реформы

Об этом заявил в начале заседания кабинета министров в среду премьер-министр Александр Мунтяну.

Правительство не откажется от налоговой реформы.
Правительство не откажется от налоговой реформы.

«Хочу подчеркнуть, что направление реформы не изменится. Нам нужно добиться эффективности (налоговой системы). И мы продолжим двигаться в этом направлении. Молдова нуждается в более эффективной, более справедливой и более конкурентной налоговой системе, которая позволяет привлекать инвестиции, развивать экономику и бизнес, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места здесь, у нас дома», - сказал он, сообщает infotag.md

Премьер подчеркнул, что от реализации налоговой реформы зависят и взаимоотношения Молдовы с МВФ, и будущая стоимость кредитов, и международные рейтинги страны.

При этом он подчеркнул важность консультаций по вопросу реформы.

«Это сложная реформа. И это естественно, когда идут дискуссии, возникают разные мнения», - сказал премьер.

Источник
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