Правительство не откажется от налоговой реформы.

Об этом заявил в начале заседания кабинета министров в среду премьер-министр Александр Мунтяну.

«Хочу подчеркнуть, что направление реформы не изменится. Нам нужно добиться эффективности (налоговой системы). И мы продолжим двигаться в этом направлении. Молдова нуждается в более эффективной, более справедливой и более конкурентной налоговой системе, которая позволяет привлекать инвестиции, развивать экономику и бизнес, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места здесь, у нас дома», - сказал он, сообщает infotag.md

Премьер подчеркнул, что от реализации налоговой реформы зависят и взаимоотношения Молдовы с МВФ, и будущая стоимость кредитов, и международные рейтинги страны.

При этом он подчеркнул важность консультаций по вопросу реформы.

«Это сложная реформа. И это естественно, когда идут дискуссии, возникают разные мнения», - сказал премьер.