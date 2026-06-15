Минфин делает ставку на эстонскую модель: налог только при выводе прибыли из компании.

Эта мера предусмотрена в масштабном проекте налоговой реформы, разработанном Министерством финансов, который предлагает переход к эстонской модели налогообложения, сообщает bani.md

Согласно проекту, предприятия не будут платить налог на прибыль до тех пор, пока средства остаются в компании и используются для развития бизнеса. Налог будет взиматься только в момент распределения прибыли владельцам в виде дивидендов или других выплат.

Таким образом, предлагается ставка 0% на нераспределённую прибыль и 15% на распределённую прибыль, включая определённые неразрешённые расходы.

Министерство финансов утверждает, что действующая система заставляет компании платить налог даже тогда, когда прибыль не выводится, что ограничивает их возможности для инвестиций и расширения.

Авторы реформы отмечают, что новая модель основана на опыте Эстонии, где налогообложение при распределении прибыли способствовало росту инвестиций, притоку иностранного капитала и упрощению налогового администрирования.

Также ожидается, что реформа снизит административную нагрузку на компании и будет стимулировать реинвестирование прибыли в экономику.

С 2027 года предлагаемый налоговый режим для ООО и акционерных обществ будет строиться на двух принципах: нераспределённая прибыль не облагается налогом, а распределённая прибыль облагается по ставке 15%.