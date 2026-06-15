В Молдове личные налоговые льготы заменят стимулирующими выплатами.

Они будут осуществляться за счет возврата части уплаченного им подоходного налога, сообщает logos-press.md

Предполагаемые размеры стимулов определены на уровне 500 леев в месяц в качестве личной льготы и 200 леев в месяц — на каждого несовершеннолетнего иждивенца.

Как объясняют авторы, указанные выплаты будут предоставляться в отношении первых 7 тыс. леев от размера заработной платы, выплачиваемой работодателем, при условии, что годовой доход работника не превышает 500 тыс. леев.

Расчёт и выплата этих сумм будут осуществляться за счёт средств государственного бюджета без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на работодателей.

Механизм внедрения этой меры будет установлен кабмином.

В то же время необходимо уточнить, что с 1 января 2027 года предлагается отменить право на налоговые освобождения в отношении других иждивенцев, поскольку ст. 34 и 35 НК авторы намерены признать утратившими силу.