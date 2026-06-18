Экономист: Налоговая реформа может лишить молодые семьи доступа к жилью.

Изменения в налоговом законодательстве, предлагаемые для рынка недвижимости, могут осложнить молодым семьям доступ к покупке первого жилья. Об этом предупредил экономист Марин Господаренко.

В опубликованном в социальных сетях анализе эксперт обратил внимание на три изменения, предусмотренные проектом новой налоговой политики, сообщает bani.md

По его словам, налог на прирост капитала при продаже жилья может увеличиться примерно в 2,5 раза. Сейчас эффективная ставка составляет около 6%, поскольку налогом в размере 12% облагается только половина полученной прибыли. Новая формула предусматривает применение ставки 15% ко всей сумме прибыли, полученной от сделки.

Экономист считает, что особенно сильно это изменение затронет владельцев недвижимости, полученной по наследству или в дар. В таких случаях разница между первоначальной стоимостью объекта и его нынешней рыночной ценой может быть значительной, что приведёт к существенно более высоким налоговым обязательствам при продаже.

Ещё одно положение, которое критикует Господаренко, касается введения НДС в размере 20% при первой продаже нового жилья. Эксперт утверждает, что такая мера не является требованием европейского законодательства и представляет собой самостоятельное решение молдавских властей.

«Директива Европейского союза позволяет применять пониженную ставку НДС для жилья», — отметил экономист.

По его мнению, налоговый пакет преподносится как мера по обеспечению налоговой нейтральности, однако на практике его последствия могут затронуть именно ту категорию граждан, которую власти стремятся поддержать.

«Парадокс заключается в том, что пакет мер, обоснованный необходимостью налоговой нейтральности, рискует ударить именно по доступности первого жилья для молодых семей», — заключил Марин Господаренко.