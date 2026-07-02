Правительство - на заявление MAN о вотуме недоверия: Оппозиция имеет право на это.

Представители правительства прокомментировали заявление партии MAN о выдвижении вотума недоверия правительству, отметив, что оппозиция имеет право использовать этот демократический инструмент.

«В демократии оппозиция имеет право внести вотум недоверия. Это естественный механизм демократического процесса, и правительство уважает это право», — отмечают представители правительства, передает rupor.md

Уточним, что лидер MAN Ион Чебан заявил в четверг, 2 июля, что возглавляемая им партия инициирует вотум недоверия правительству. По его словам, в субботу созовут расширенный Национальный совет партии, в рамках которого документ должны вынести на утверждение.

После этого MAN намерена запросить подписи депутатов парламента в поддержку инициативы.

Ион Чебан объяснил этот шаг недовольством деятельностью нынешней власти, заявив, что граждане «больше не принимают имитацию реформ». Он обвинил правительство в игнорировании проблем, с которыми сталкиваются несколько социальных категорий, включая учителей, врачей, полицейских, госслужащих, аграриев и бизнес, а также в плохом управлении экономикой.