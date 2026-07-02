MAN намерена внести вотум недоверия правительству и инициировать досрочные выборы.

Партия MAN намерена внести в парламент вотум недоверия правительству, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы. Об этом заявил лидер формирования, мэр Кишинева Ион Чебан.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в субботу на заседании расширенного Национального совета MAN, сообщает stiri.md

«В субботу MAN проведет заседание расширенного Национального совета. Одной из ключевых тем станет утверждение вотума недоверия правительству, который мы внесем в парламент с целью инициирования досрочных парламентских выборов», — заявил Ион Чебан.

Он уточнил, что на следующей неделе партия намерена заручиться поддержкой депутатов для регистрации инициативы.

«На следующей неделе мы предложим всем депутатам парламента подписать этот вотум», — сказал Чебан.

В своих заявлениях лидер MAN подверг критике правительство, сформированное PAS, обвинив его в безответственности на фоне недавних скандалов. По его мнению, объявленных отставок в ряде государственных учреждений недостаточно.

«Что сейчас происходит? Это своего рода имитация наведения порядка в учреждениях — несколько показательных отставок на глазах у всех. Разве за такие серьезные нарушения не должны возбуждаться уголовные дела?» — заявил мэр Кишинева.

Кроме того, Чебан обвинил власти в невыполнении обещаний, данных гражданам, и заявил, что нынешнее правительство несет ответственность за экономические и социальные проблемы, с которыми сталкивается Республика Молдова.