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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 12:18
2 076
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Мэр Страшен обвинила представителей PAS в давлении

Валентина Касьян утверждает, что некие лица, представившиеся сотрудниками прокуратуры, приходили к местным предпринимателям с проверками и требовали от них информацию о ней.

Мэр Страшен обвинила представителей PAS в давлении.
Мэр Страшен обвинила представителей PAS в давлении.

По словам Касьян, бизнесмены сами сообщили ей об этих инцидентах, сообщает rupor.md

«Почему из Генеральной прокуратуры должны приезжать по два человека в Страшены, ходить по экономическим агентам и требовать материалы на Касьян?» — заявила чиновница, не назвав конкретных имен фигурантов.

Мэр утверждает, что располагает доказательствами, включая скриншоты внутренних обсуждений из некоторых рабочих групп. В то же время Валентина Касьян воздержалась от ответа на вопрос о том, кто именно из депутатов в этом замешан, сославшись на то, что они должны присутствовать при подобных обсуждениях.

Представители PAS обещали прокомментировать обвинения в течение дня.

Источник
rupor.md logorupor
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