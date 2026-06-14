Правящая PAS скорректировала планы по вступлению Молдовы в ЕС

Согласно заявлению лидера формирования Игоря Гросу, которое цитирует молдавское издание ZIUA, в новой партийной стратегии на 2026–2029 годы цель интеграции заменена на процесс приближения к европейскому уровню жизни, передает rupor.md

О новых приоритетах власти председатель парламента Игорь Гросу объявил в Кишиневе на четвертом съезде PAS, прошедшем во Дворце Республики.

«В программе на 2025–2029 годы мы прямо поставили перед собой цель содействовать: 1) Модернизации государственного управления и улучшению услуг для граждан; 2) Повышению экономической конкурентоспособности страны; 3) Превращению нашей страны в надежного партнера, который вносит вклад в региональный мир и безопасность; и 4) Приближению Республики Молдова к европейским стандартам жизни. И мы будем придерживаться этой стратегической цели», — заявил Гросу.

Во время избирательной кампании к парламентским выборам сентября 2025 года PAS скорректировала свой прежний ориентир (вступление к 2030 году) и взяла на себя обязательство добиться полноценного членства в ЕС уже в 2028 году.



