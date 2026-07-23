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rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 22:11
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Повестка дня пленарного заседания 24 июля: законы о криптоактивах, доступности и судебной реформе

Постоянное бюро парламента утвердило повестку пленарного заседания, которое состоится 24 июля. Депутаты рассмотрят 23 законопроекта, из которых 12 направлены на гармонизацию нацзаконодательства с нормами Европейского союза.

Повестка дня пленарного заседания 24 июля: законы о криптоактивах, доступности и судебной реформе.
Повестка дня пленарного заседания 24 июля: законы о криптоактивах, доступности и судебной реформе.

Среди документов, которые будут вынесены на рассмотрение, — законопроекты о требованиях доступности для отдельных категорий товаров и услуг, чтобы обеспечить возможность их использования всеми гражданами, включая людей с инвалидностью. Также парламент рассмотрит инициативы, касающиеся рынка криптоактивов, финансовых инструментов и инвестиционной деятельности, а также законодательства о государственной помощи, передает rupor.md

В первом чтении депутаты обсудят проекты о расширении участия граждан и гражданского общества в процессе принятия решений, обеспечении равного отношения между мужчинами и женщинами в сфере социальной защиты, приведении законодательства в соответствие со стандартами органов по обеспечению равенства, а также признании профессиональной квалификации в сфере здравоохранения, полученной в других странах.

Кроме того, в повестке дня — инициативы о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями в рамках уголовных и административных процессов, цифровизации судебных процедур, усилении ответственности юридических лиц и противодействии злоупотреблению судебными процедурами против публичного участия.

Парламент также рассмотрит в первом чтении законопроект о присоединении Молдовы к Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

На заседании будут обсуждаться и изменения в законодательство о фторированных парниковых газах, охоте и защите охотничьих ресурсов. Кроме того, депутаты рассмотрят ряд международных соглашений и вопрос о выходе из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере книгоиздания, распространения книг и полиграфии.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о сокращении срока введения режима чрезвычайного положения.

Пленарное заседание парламента начнется 24 июля в 11:00.

Источник
rupor.md logorupor
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