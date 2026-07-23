Куюмжу: Парламент принимает законы быстрее, чем депутаты успевают их прочесть.

Депутат фракции «Нашей партии» Константин Куюмжу обвинил парламентское большинство в «законодательном хаосе» и отсутствии полноценного законодательного процесса.

В течение одного дня депутатов дважды созвали на заседание Комиссии по экономике, бюджету и финансам, в том числе для рассмотрения законопроектов, зарегистрированных всего за несколько часов до заседания, передает infotag.md

«В 9:00 я участвовал в заседании Комиссии по экономике, бюджету и финансам, где мы рассмотрели два законопроекта. Затем состоялось пленарное заседание. А в 15:00 нас вновь собирают на заседание комиссии, чтобы рассмотреть законопроекты, зарегистрированные только вчера и даже сегодня, чтобы уже в этот день вынести их на голосование на пленарном заседании», - заявил Куюмжу.

По его словам, такая практика лишает парламентариев возможности внимательно ознакомиться с содержанием документов и объективно оценить их последствия.

«Когда депутаты успели их прочитать, проанализировать и разобраться в их содержании? Похоже, для большинства депутатов фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) это уже не имеет никакого значения», - отметил депутат.

Он считает, что принятие законов в ускоренном порядке подрывает качество законотворческого процесса и фактически обесценивает роль парламента.

«Законы принимаются как на конвейере, а не в рамках серьезного законодательного процесса», - заключил депутат.