Депутаты рассмотрят цифровые и медицинские реформы на заседании 26 июня.

На этой неделе парламент соберется в пятницу, 26 июня. Депутаты рассмотрят обязательную регистрацию SIM-карт, новые технологии лечения рака и пакет евроинтеграционных законов.

Постоянное бюро высшего законодательного органа страны утвердило повестку дня, передает rupor.md

В первом чтении депутаты рассмотрят предоставление дополнительных трудовых гарантий для сотрудников с семейными обязанностями. Кроме того, планируется запуск системы обмена данными о соцобеспечении со странами ЕС.

Резонансным пунктом повестки станет изменение правил продажи мобильной связи: покупка предоплаченных SIM-карт станет возможной только по удостоверению личности. Параллельно авторы законопроектов предлагают жестче адаптировать национальную систему борьбы с отмыванием денег под стандарты Евросоюза.

В области здравоохранения Парламент намерен обновить законы для внедрения передовых технологий диагностики и лечения онкозаболеваний. В частности, под четкое нормативное регулирование попадут медицинские ускорители частиц.

Для силовиков и юстиции готовятся следующие изменения:

Программа модернизации: утверждение плана реформы следствия по борьбе с коррупцией и финмошенничеством на 2026–2027 годы.

Реформа Национального антикоррупционного центра: изменение структуры и оптимизация предельной численности штата Национального антикоррупционного центра.

Во втором чтении законодатели обсудят создание стратегических чрезвычайных запасов нефтепродуктов, правила работы небанковских платежных систем, а также регламент утилизации и управления неиспользуемым вооружением и военной техникой.

В финале заседания депутаты ратифицируют соглашение между Молдовой и МБРР, а также заслушают годовой отчет Национальной комиссии по финансовому рынку за прошлый год.