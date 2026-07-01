Парламент соберется на заседание 2 июля: в повестке защита детей и борьба с мошенничеством.

Главные темы повестки дня:

Финансовый контроль: во втором чтении рассмотрят расширение автоматического обмена данными о финансовых счетах с другими странами.

Безопасность на дорогах: в первом чтении обсудят запуск системы автоматического набора экстренного номера 112 при ДТП.

Защита детей: депутаты рассмотрят инициативу по усилению защиты несовершеннолетних от насилия и эксплуатации.

Противодействие мошенничеству: на повестке дня стоят законы против телефонных и электронных мошенников, а также меры по предотвращению торговли людьми.