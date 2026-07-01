Парламент соберется на заседание 2 июля: в повестке защита детей и борьба с мошенничеством
Постоянное бюро законодательного органа уже утвердило повестку дня. Депутаты рассмотрят пакет законопроектов, направленных на безопасность граждан, защиту детей и усиление борьбы с преступностью.
Главные темы повестки дня:
Финансовый контроль: во втором чтении рассмотрят расширение автоматического обмена данными о финансовых счетах с другими странами.
Безопасность на дорогах: в первом чтении обсудят запуск системы автоматического набора экстренного номера 112 при ДТП.
Защита детей: депутаты рассмотрят инициативу по усилению защиты несовершеннолетних от насилия и эксплуатации.
Противодействие мошенничеству: на повестке дня стоят законы против телефонных и электронных мошенников, а также меры по предотвращению торговли людьми.
Международное сотрудничество: планируется ратификация Второго протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности для упрощения сбора электронных улик.
Также депутаты обсудят защиту информаторов о коррупции и пересмотрят законы о госучреждениях. Прямая трансляция заседания будет доступна на официальных платформах парламента, передает rupor.md