Постикэ: Действующий избирательный кодекс обеспечивает условия для свободных выборов.

Вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ считает, что действующий Избирательный кодекс обеспечивает условия для свободных выборов.

Об этом он заявил во вторник на заседании круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта о внесении поправок в Избирательный кодекс, передает infotag.md

Представитель ЦИК отметил, что парламентские выборы проходили в сложных условиях, но Избирательный кодекс и работа комиссии позволила провести их на высоком организационном уровне.

«Об уровне демократии свидетельствует, к примеру тот факт, что в парламент прошли 9 партий. Никогда ранее в парламенте не было больше 4-5 партий. То, как прошли выборы, показывает высокий уровень доверия граждан к избирательному процессу», - сказал Постикэ.

Он также отметил, что многие положения предлагаемого законопроекта противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и ОБСЕ. Это касается, в частности, постоянной видеотрансляции с избирательных участков, что не гарантирует конфиденциальность избирательного процесса.

«ЦИК не мониторит выборы, а организует избирательный процесс согласно Избирательному кодексу. Что касается порядка применения санкций, то ЦИК имеет право наказывать и исключать с выборов, но все решения можно оспаривать в судебном порядке»,- напомнил Постикэ.

Он подчеркнул, что комиссия ознакомилась с документом и дала свое заключение, которое носит консультативный характер.