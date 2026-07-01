Число избирателей в Молдове с начала года выросло почти на 5,3 тысячи.

Общее число граждан с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей Республики Молдова, достигло на 1 июля 3 305 090, что на 5 296 больше, чем на начало года.

Такие данные обнародовал в среду Центризбирком, отметив, что из общего числа зарегистрированных, 2 760 222 (-3 497) проживают в административно-территориальных единицах второго уровня, передает infotag.md

Остальные 266 446 человек (+8 006) - с гражданством Республики Молдова, но без регистрации по месту жительства или прописки, включая тех, кто легально эмигрировал, и 278 422 избирателей (+787) - проживающих в Приднестровском регионе.

Крупнейшим избирательным округом остается Кишинев с 668 802 избирателями, далее следуют АТО Гагаузия — 128 996 и Бельцы — 98 765 избирателей. Среди самых маленьких округов Бессарабский район — 24 104 и Дубоссарский — 29 573.