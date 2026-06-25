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rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 12:07
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Посольство США в Молдове представило нового военного представителя

Марчел Болбоака-Негру назначен новым атташе по вопросам обороны Посольства США в Республике Молдова. Об этом сообщила американская дипломатическая миссия в Кишиневе.

Посольство США в Молдове представило нового военного представителя.
Посольство США в Молдове представило нового военного представителя.

Новый представитель США заявил, что для него большая честь начать работу в Молдове и способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, передает rupor.md

«Я очень рад находиться здесь, в Кишиневе, в качестве нового старшего представителя по вопросам обороны и атташе по вопросам обороны Посольства США. Приезд в Молдову немного напоминает возвращение домой», — отметил Болбоака-Негру.

Он рассказал, что вырос в Клуж-Напоке, поэтому хорошо знаком с языком, культурой и традициями региона.

Марчел Болбоака-Негру имеет более 25 лет военного опыта. За годы службы он участвовал в миссиях в Косово, Ираке, Афганистане и Кувейте. Также он работал в Государственном департаменте США в Вашингтоне, где занимал должность военного советника.

Источник
rupor.md logorupor
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