Посольство США в Молдове представило нового военного представителя.

Марчел Болбоака-Негру назначен новым атташе по вопросам обороны Посольства США в Республике Молдова. Об этом сообщила американская дипломатическая миссия в Кишиневе.

Новый представитель США заявил, что для него большая честь начать работу в Молдове и способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, передает rupor.md

«Я очень рад находиться здесь, в Кишиневе, в качестве нового старшего представителя по вопросам обороны и атташе по вопросам обороны Посольства США. Приезд в Молдову немного напоминает возвращение домой», — отметил Болбоака-Негру.

Он рассказал, что вырос в Клуж-Напоке, поэтому хорошо знаком с языком, культурой и традициями региона.

Марчел Болбоака-Негру имеет более 25 лет военного опыта. За годы службы он участвовал в миссиях в Косово, Ираке, Афганистане и Кувейте. Также он работал в Государственном департаменте США в Вашингтоне, где занимал должность военного советника.