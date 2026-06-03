theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
3 Июня 2026, 12:35
271
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мунтяну - про посла США: Я рад, что он из делового сообщества, он будет способствовать росту инвестиций

Премьер-министр Александру Мунтяну дал свою первую реакцию на назначение Джозефа Буркхальтера на должность посла США в Республике Молдова.

Мунтяну о после США: Я рад, что он из делового сообщества, он будет способствовать росту инвестиций.
Мунтяну о после США: Я рад, что он из делового сообщества, он будет способствовать росту инвестиций.

В начале заседания правительства Мунтяну выразил радость по поводу того, что Буркхальтер, чья кандидатура также должна пройти через Сенат США, представляет деловое сообщество, передает deschide.md

Таким образом, премьер-министр надеется, что его приезд в Кишинев, где у США не было посла более двух лет, будет способствовать развитию инвестиционных проектов и укреплению экономического сотрудничества между Республикой Молдова и США.

Также в начале заседания правительства премьер-министр Мунтяну объявил, что Республика Молдова завершила этап передачи земельного участка на улице Тигина, где ранее располагался Республиканский стадион, и выполнила все взятые на себя обязательства по строительству нового здания посольства США, а также общественного парка, сохранив при этом символические ворота бывшего стадиона.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте