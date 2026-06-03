Мунтяну - про посла США: Я рад, что он из делового сообщества, он будет способствовать росту инвестиций
Премьер-министр Александру Мунтяну дал свою первую реакцию на назначение Джозефа Буркхальтера на должность посла США в Республике Молдова.
В начале заседания правительства Мунтяну выразил радость по поводу того, что Буркхальтер, чья кандидатура также должна пройти через Сенат США, представляет деловое сообщество, передает deschide.md
Таким образом, премьер-министр надеется, что его приезд в Кишинев, где у США не было посла более двух лет, будет способствовать развитию инвестиционных проектов и укреплению экономического сотрудничества между Республикой Молдова и США.
Также в начале заседания правительства премьер-министр Мунтяну объявил, что Республика Молдова завершила этап передачи земельного участка на улице Тигина, где ранее располагался Республиканский стадион, и выполнила все взятые на себя обязательства по строительству нового здания посольства США, а также общественного парка, сохранив при этом символические ворота бывшего стадиона.