Посол ЕС: Приднестровье не станет препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз.

Об этом заявила посол ЕС в Кишинёве Ивона Пьорко в эфире программы Punctul pe Azi на TVR Moldova

По её словам, процессы европейской интеграции и реинтеграции страны являются отдельными, но взаимодополняющими направлениями. Дипломат подчеркнула, что Брюссель поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а евроинтеграция может приносить выгоды обеим берегам Днестра.

Ивона Пьорко отметила, что значительная часть внешней торговли Приднестровского региона уже ориентирована на рынок Европейского союза, что дополнительно подтверждает взаимосвязь экономических процессов.

«Интеграция и реинтеграция - это два отдельных процесса, но мы считаем, что они могут дополнять и усиливать друг друга. Процесс евроинтеграции в Молдове создаёт выгоды для двух берегов Днестра. Более 70% торговли Приднестровья направлено в страны ЕС. В любом случае мы, конечно, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет страны», - заявила Ивона Пьорко.

Она также заявила, что конфликт не может рассматриваться как препятствие для вступления Молдовы в ЕС, сославшись на позицию европейских официальных лиц, включая Каю Каллас и Марту Кос.

«Должно быть ясно, что приднестровский конфликт не может быть препятствием для интеграции вашей страны в ЕС. Это было чётко обозначено недавно европейскими политиками в Кишинёве, в том числе верховным представителем Кайей Каллас и еврокомиссаром Мартой Кос. Это не может быть таким препятствием», - добавила она.

Отдельно дипломат подчеркнула важность усилий властей Молдовы по реинтеграции страны, включая обсуждение возможного фонда конвергенции и мер по сближению налоговых систем между двумя берегами Днестра. По её словам, эти вопросы находятся на ранней стадии обсуждения и требуют дальнейших консультаций с европейскими партнёрами.