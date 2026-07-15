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rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 20:36
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Попшой: Безопасность Молдовы — это часть европейской безопасности

Молдова готова гораздо лучше защищать себя от гибридных угроз, чем несколько лет назад. Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой заявил об этом на заседании Подкомитета по безопасности и обороне ЕП в Брюсселе.

Попшой: Безопасность Молдовы — это часть европейской безопасности.
Попшой: Безопасность Молдовы — это часть европейской безопасности.

Михай Попшой приехал на заседание по приглашению председателя подкомитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В ходе встречи стороны обсудили последствия войны в Украине для безопасности региона. Глава молдавского МИД перечислил основные угрозы, с которыми сталкивается республика: от залетающих в воздушное пространство российских беспилотников до дезинформации и попыток вмешательства в выборы, передает rupor.md

Министр высоко оценил поддержку Брюсселя, включая работу Партнерской миссии ЕС в Молдове и выделение 120 миллионов евро через Европейский фонд мира. Он также упомянул важность открытия переговоров по вступлению в ЕС в рамках Кластера 6 «Внешние связи».

В своем выступлении Михай Попшой подчеркнул:

«Безопасность Республики Молдова — это часть европейской безопасности. Сегодня наша страна обладает гораздо лучшими возможностями для самообороны, чем несколько лет назад. Мы добились важного прогресса в том, что касается киберобороны и противодействия российским гибридным операциям. Мы продолжаем укреплять нашу устойчивость при поддержке Европейского союза и внедрять реформы, необходимые для продвижения процесса вступления».

В свою очередь Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала Молдову одним из ближайших партнеров Евросоюза на восточной границе. Она подтвердила, что Европейский парламент готов и дальше поддерживать Кишинев на пути реформ и помогать укреплять безопасность страны.

Источник
rupor.md logorupor
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