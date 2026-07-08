Гросу после голосования Европейского парламента по докладу о Молдове: Мы идем вперед.

Председатель парламента Игорь Гросу приветствовал принятие Европейским парламентом Доклада по Республике Молдова.

Он отметил, что голосование выражает доверие, оказанное нашей стране, и представляет собой стимул для продолжения реформ на пути европейской интеграции, передаёт moldpres.md

«Благодарим Европейский парламент за сегодняшнее голосование и за доверие, оказанное Республике Молдова. При подавляющем большинстве в 505 голосов был принят Доклад по Республике Молдова. Каждый вотум доверия мотивирует нас продолжать реформы и строить европейскую, сильную и процветающую страну», — заявил Игорь Гросу.

Спикер подчеркнул, что Республика Молдова продолжает свой европейский путь и что цель властей — трансформация страны посредством реформ и укрепления институтов.

«Молдова идет вперед. Шаг за шагом, всё ближе к Европейскому союзу», — заявил Игорь Гросу.