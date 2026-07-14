Марта Кос: Молдова уже вносит весомый вклад в безопасность Европы.

Европейский комиссар подчеркнула, что все технические условия для продвижения переговоров уже выполнены, и призвала ирландское председательство Совета Европейского союза содействовать ускорению процесса вступления.

«Это супервторник для расширения Европейского союза и Республики Молдова. Она является частью этого процесса. Сегодня проходят четыре межправительственные конференции — с Молдовой, Украиной, Черногорией и Албанией. Никогда прежде не было столько конференций и такого представительства в один день. Эти обсуждения проходят под эгидой ирландского председательства.

Нам предстоит большая работа, и, думаю, это председательство будет очень непростым... Сегодня мы открываем шестой кластер — кластер, посвященный внешним отношениям, а также политике безопасности и обороны. Именно в этой сфере Республика Молдова уже вносит весомый вклад в Европейский союз», - заявила Марта Кос, передает deschide.md

«С технической точки зрения все готово. Дорогой Томас (министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн), мы очень рассчитываем на вас во время ирландского председательства и надеемся на вашу поддержку в этих усилиях», — заявила Кос.

Она назвала открытие шестого кластера важным этапом европейского пути Республики Молдова, подчеркнув, что входящие в него направления выходят далеко за рамки технических аспектов переговоров и касаются роли государств-членов внутри Европейского союза.

«Политические направления, охватываемые шестым кластером, являются основой для построения независимой и стабильной Европы, способной противостоять геополитической буре, с которой мы сталкиваемся сегодня. Некоторые считают, что шестой кластер и две главы, входящие в него, — легкие. Это не так. Этот кластер имеет огромное значение, потому что определяет, насколько мы, Европейский союз, готовы действовать сообща», — заявила Марта Кос.

По ее словам, шестой кластер отражает саму суть членства в Европейском союзе.

«Он касается нашей внешней политики, защиты наших интересов и ценностей, укрепления коллективной безопасности, а главное — единого европейского голоса. Этот кластер отражает саму сущность членства в Европейском союзе. Он говорит о той роли, которую мы берем на себя, становясь членами ЕС», - сказала она.

Марта Кос также отметила вклад Республики Молдова в обеспечение безопасности европейского континента, подчеркнув, что страна уже является важным партнером в борьбе с гибридными угрозами.

«Республика Молдова является частью архитектуры безопасности нашего континента. Усилия по укреплению единства всех частей Республики Молдова и обеспечению ее территориальной целостности — это важный вклад в европейскую стабильность. Во многих сферах Республика Молдова уже помогает защищать безопасность Европы», - продолжила она.

Кроме того, еврокомиссар отметила опыт, накопленный Молдовой в противодействии попыткам дестабилизации со стороны России.

«Республика Молдова стала одной из самых опытных стран Европы в противодействии гибридным угрозам, направленным против демократического общества. На протяжении последних лет Россия неоднократно пыталась подорвать европейский выбор Республики Молдова, но каждый раз терпела неудачу. Уроки, которые извлекла Республика Молдова, сегодня помогают защищать выборы по всему Европейскому союзу и поддерживать наших партнеров в соседних странах», — сказала Марта Кос.