В ЕС хотят останавливать помощь для стран, поддерживающих Россию и Иран.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает eurointegration.com.ua

Выступая накануне встречи министров по вопросам развития в Брюсселе, Каллас отметила, что в эпоху усиления геополитической конкуренции и конфликтов Евросоюз должен стать "более стратегическим" в подходе к финансированию внешней помощи.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то должна быть гибкость, чтобы мы могли пересмотреть наше сотрудничество в этом случае", – сказала она.

Каллас не уточнила, как именно такая новая гибкость будет воплощена в политике.

"Это очень деликатный баланс... не отказываться от всего, но и помнить, что Европа имеет свои интересы. Если мы имеем проекты для поддержки стран, а на самом деле они помогают нашим конкурентам, то мы также должны подумать, как мы можем на это смотреть", – сказала она.

Ее замечания прозвучали на фоне того, как руководство ЕС разрабатывает будущую геополитическую инвестиционную стратегию блока на сумму 300 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС.

Йозеф Сикела, комиссар ЕС по вопросам развития, заявил, что европейское преимущество должно быть заложено в будущую помощь ЕС в целях развития.

"В мире, где инвестиции, инфраструктура и цепи поставок стали инструментом власти, внешняя политика не может быть сентиментальной", – сказал он в понедельник.