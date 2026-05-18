rupor.md logorupor
18 Мая 2026, 15:40
14 887
Молдова получила новую партию материалов от ЕС для защиты Днестра

Республика Молдова получила от Европейского союза очередную партию материалов для ликвидации последствий загрязнения реки Днестр.

Поставка является частью поддержки, оказанной после атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине, которая в марте привела к масштабным разливам нефтепродуктов в воды Днестра, передает rupor.md

Представительство ЕС в Молдове уточняет, что эта поставка завершает логистическую помощь, начатую сразу после экологического инцидента. Загрязнение затронуло один из основных источников питьевой воды Молдовы и создало риски для экосистемы и водоснабжения населения.

Власти Кишинёва активировали Механизм гражданской защиты Европейского союза, а полевые работы поддерживались поставками оборудования и материалов для ограничения последствий загрязнения.

Поддержка осуществляется в рамках проекта «EU4Moldova Resilience – безопасное государство, устойчивые сообщества», финансируемого Европейской комиссией через Службу инструментов внешней политики и реализуемого фондом Solidarity Fund Poland.

Источник
