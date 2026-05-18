Молдова получила новую партию материалов от ЕС для защиты Днестра.

Поставка является частью поддержки, оказанной после атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине, которая в марте привела к масштабным разливам нефтепродуктов в воды Днестра, передает rupor.md

Представительство ЕС в Молдове уточняет, что эта поставка завершает логистическую помощь, начатую сразу после экологического инцидента. Загрязнение затронуло один из основных источников питьевой воды Молдовы и создало риски для экосистемы и водоснабжения населения.

Власти Кишинёва активировали Механизм гражданской защиты Европейского союза, а полевые работы поддерживались поставками оборудования и материалов для ограничения последствий загрязнения.

Поддержка осуществляется в рамках проекта «EU4Moldova Resilience – безопасное государство, устойчивые сообщества», финансируемого Европейской комиссией через Службу инструментов внешней политики и реализуемого фондом Solidarity Fund Poland.