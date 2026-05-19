Майя Санду в Страсбурге: Молдова готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

В ходе пресс-конференции в Страсбурге, проведенной совместно с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, глава государства выразила надежду, что страны-члены ЕС найдут решение для официального старта переговоров до конца июня, передает rupor.md со ссылкой на ipn.md

«Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Молдова выполнила свои обязательства», — заявила президент.

Отвечая на вопрос о препятствиях в процессе интеграции Украины и Республики Молдова, вызванных позицией Венгрии по отношению к Киеву, Майя Санду отметила, что надеется на то, что европейские институты и страны-участницы найдут решение до окончания председательства Польши в Совете ЕС.

В свою очередь Роберта Метсола заявила, что европейский институт продолжит всеми возможными способами поддерживать Кишинев. Она уточнила, что Европейский парламент выступает за выделение Республике Молдова достаточных предвступительных фондов в будущем бюджете Европейского союза.