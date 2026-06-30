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unimedia.info logounimedia
30 Июня 2026, 17:03
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Среди отравившихся в столичном отеле есть сотрудники МИД, прием посетил и Попшой

В ведомстве подтвердили, что среди людей, у которых появились симптомы отравления и которым потребовалась медицинская помощь, есть и сотрудники министерства.

Среди отравившихся в столичном отеле есть сотрудники МИД, прием посетил и Попшой.
Среди отравившихся в столичном отеле есть сотрудники МИД, прием посетил и Попшой.

«Несколько сотрудников Министерства иностранных дел, присутствовавших на мероприятии, почувствовали симптомы отравления и обратились за медицинской помощью. Остальные коллеги, принимавшие участие в мероприятии, чувствуют себя хорошо», — сообщили представители МИД, пишет unimedia.info

В министерстве также рассказали о состоянии руководства ведомства, отметив, что вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой присутствовал на приеме.

«Вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой участвовал в приеме, однако не употреблял продукты питания во время мероприятия и, соответственно, не получил пищевое отравление», — уточнили в МИД.

Ранее несколько сотрудников Министерства энергетики, Министерства внутренних дел, Органа гражданской авиации и других государственных учреждений были госпитализированы после участия в мероприятии, организованном в отеле Radisson Blu Leogrand в Кишиневе. По словам врачей, у них выявлена инфекция, вызванная сальмонеллой.

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) также выступило с официальным заявлением после того, как сотрудники министерств и других государственных учреждений заразились сальмонеллезом после мероприятия в отеле Radisson Blu Leogrand.

«По результатам лабораторных исследований у семи пациентов подтверждена инфекция Salmonella Enteritidis, остальные биологические образцы находятся в процессе исследования», — говорится в сообщении агентства.

Источник
unimedia.info logounimedia
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