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Infotag.md logoInfotag
25 Июня 2026, 17:45
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Попшой: Евроинтеграция означает укрепление общества, в котором у каждого равные возможности

Европейская интеграция означает укрепление общества, в котором каждый гражданин чувствует себя уважаемым и имеет равные возможности для самореализации.

Попшой: Евроинтеграция означает укрепление общества, в котором у каждого равные возможности.
Попшой: Евроинтеграция означает укрепление общества, в котором у каждого равные возможности.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой в четверг на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом, который находится с рабочим визитом в Республике Молдова, передает infotag.md

Обсуждения были сосредоточены на сотрудничестве Молдовы с Управлением верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств с акцентом на защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, многоязычное образование и укрепление социальной сплоченности между этническими сообществами в контексте процесса присоединения к Европейскому союзу.

Попшой подчеркнул, что «права человека, взаимное уважение и инклюзивность являются фундаментальными элементами европейского пути Республики Молдова».

«Мы продолжим инвестировать в образование, в продвижение культурного и языкового разнообразия и социальную интеграцию по всей стране», - отметил Попшой.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность продвижения румынского языка при сохранении и развитии языков национальных меньшинств. Камп отметил прогресс Молдовы в процессе европейской интеграции и подтвердил готовность продолжать поддержку в сферах своей компетенции.

Источник
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