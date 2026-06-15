Попшой: Хотим видеть Молдову высоко, как она летит на крыльях PAS.

Глава МИД подчеркнул, что речь идёт не о выживании той или иной партии, а о «политическом выживании Молдовы как свободного и демократического государства на европейском континенте и в рамках большой европейской семьи», сообщает unimedia.info

«История не простит нам, если мы устанем на полпути. Давайте идти в каждое населённое место, говорить с каждым гражданином. Правда на нашей стороне, давайте идти с сердцем и с поднятой головой — и в районах, и в столице, и среди тех, кто нас слушает из-за рубежа. Мы хотим все видеть Молдову высоко, как она летит на крыльях PAS к большой европейской семье. Пусть будет в добрый час», — заявил Михай Попшой на IV съезде PAS, на котором Игорь Гросу был переизбран председателем партии.