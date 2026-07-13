Попшой: План действий Совета Европы является стратегической инвестицией в укрепление демократии.

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Михай Попшой, министр иностранных дел, принял сегодня участие в мероприятии, посвящённом реализации Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2025–2028 годы.

Мероприятие объединило представителей национальных властей, Совета Европы и партнёров по развитию и прошло в контексте отмечания 31-й годовщины со дня вступления Республики Молдова в эту международную организацию, передает moldpres.md

В своём выступлении исполняющий обязанности главы молдавской дипломатии Михай Попшой подчеркнул роль Совета Европы в поддержке демократических преобразований в Республике Молдова, отметив, что стандарты, экспертный потенциал и механизмы мониторинга организации способствуют усилиям нашей страны по европейской интеграции.

«План действий — это больше, чем инструмент технической помощи. Это стратегическая инвестиция в устойчивость наших институтов, в демократическое управление, защиту основных прав и укрепление доверия граждан к верховенству закона», — заявил Михай Попшой.

По словам вице-премьера, результаты реализации Плана действий подтверждают конкретный эффект сотрудничества между Республикой Молдова и Советом Европы и создают предпосылки для перехода к новому этапу отношений с данной организацией.

В ходе заседания были представлены результаты реализации 21 проекта, включённого в План действий. Они касаются таких сфер, как реформа юстиции, борьба с коррупцией, предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, продвижение свободы СМИ и свободных выборов, защита прав человека, укрепление местной демократии, безопасность и устойчивость общества.