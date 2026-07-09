Совет Европы: Молдова - среди лидеров по применению альтернатив тюремному заключению.

Число лиц, находящихся под пробационным надзором вместо отбывания наказания в местах лишения свободы, продолжает расти в Европе.

Согласно опубликованному 9 июля ежегодному исследованию Совета Европы SPACE II за 2025 год, Республика Молдова вошла в число стран с наиболее высоким уровнем применения альтернативных мер наказания, пишет logos-pres.md

В документе указывается, что на 31 января 2025 года под надзором пробационных служб в европейских странах находились более 1,43 млн человек. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 2,7%.

Исследование охватывает 48 служб пробации в 46 государствах — членах Совета Европы и анализирует применение мер, позволяющих осужденным оставаться в обществе вместо содержания в исправительных учреждениях. К ним относятся электронный мониторинг, общественные работы, домашний арест, лечение, полусвободный режим и условно-досрочное освобождение.

Авторы доклада отмечают, что расширение применения таких мер происходит на фоне сохраняющейся проблемы переполненности европейских тюрем. По данным исследования SPACE I, опубликованного Советом Европы в мае, почти половина пенитенциарных систем Европы уже столкнулась с переполненностью либо работает практически на пределе своих возможностей.

Молдова вошла в группу стран с высоким уровнем пробации

По числу лиц, находящихся под пробационным надзором, Республика Молдова заняла одно из ведущих мест среди европейских государств.

При расчете по количеству находящихся под надзором граждан на 100 тыс. населения Молдова показала 320 человек, уступив только Польше (652), Турции (495), Грузии (468), Армении (430) и Албании (387).

Если учитывать страны, где статистика ведется по числу применяемых мер, а не только по количеству лиц, показатель Молдовы составляет 384 случая на 100 тыс. жителей, что также входит в число самых высоких значений в Европе.

При этом медианный показатель по европейским странам составляет 154 человека на 100 тыс. населения.

Исследователи подчеркивают, что столь существенные различия отражают особенности национальных систем уголовного правосудия и не позволяют напрямую сравнивать эффективность работы служб пробации между странами.

Пробация чаще используется вместо заключения

По данным исследования, в 28 из 36 стран, представивших сопоставимые данные как по пробации, так и по численности заключенных, уровень применения пробации оказался выше уровня тюремного населения.

Руководитель исследовательской группы SPACE профессор Марсело Аэби из Университета Лозанны отметил, что универсального показателя для оценки эффективности пробации не существует.

По его словам, альтернативные меры направлены прежде всего на социальную интеграцию правонарушителей, поэтому оценивать масштабы их применения необходимо только в сопоставлении с численностью заключенных.

Исследование также показывает, что женщины составляют 10,7% всех лиц, находящихся под пробационным надзором, тогда как среди заключенных их доля почти вдвое ниже — 5,4%. Доля иностранных граждан среди пробационных поднадзорных составляет около 10%, что заметно меньше, чем в пенитенциарных учреждениях, где иностранцы составляют около 17% заключенных.

Ежегодные исследования SPACE I и SPACE II готовятся для Совета Европы специалистами Университета Лозанны и считаются одним из основных источников сравнительной статистики по пенитенциарным системам и службам пробации европейских государств.