Попшой: Китай и Молдова обладают огромными возможностями для будущего сотрудничества.

Молдова готова тесно сотрудничать с Китаем для развития и укрепления взаимовыгодного партнерства между двумя странами. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

С момента установления дипломатических отношений Китай и Молдова строят связи на основе взаимного уважения, продвигая прагматичное сотрудничество в различных областях, что приносит пользу народам обеих стран, сказал Попшой в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа, передает logos-pres.md

Вспоминая свой визит в Китай в мае этого года, Попшой сказал, что был очень впечатлен развитием Китая и огромным потенциалом для двусторонних отношений. Министр отметил, что Молдова надеется активизировать экономические обмены с Китаем и изучить возможности в области высокотехнологичного сельского хозяйства, биотехнологического производства и автомобильной промышленности.

Молдова впервые представит свой национальный павильон на 9-й Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае в ноябре 2026 года. Попшой назвал выставку важным средством для знакомства разных стран с китайскими импортерами, дистрибьюторами и потребителями, отметив, что это, безусловно, представляет собой прекрасную возможность для Молдовы.

Он сказал, что Молдова надеется продемонстрировать китайским потребителям свою уникальную продукцию и культурное очарование посредством выставки, помогая им лучше понять высококачественную сельскохозяйственную и пищевую продукцию Молдовы, включая вино и фрукты, а также ее туристический потенциал.

«Мы с нетерпением ждем возможности максимально использовать эту возможность, особенно учитывая щедрое и дружелюбное предложение со стороны Китая, которое позволит такой стране, как Молдова, занять более заметное место на китайском рынке», — сказал Попшой.

Вице-премьер отметил, что солнечная электростанция в Молдове, построенная при поддержке Китая, имеет большое значение для укрепления энергетической безопасности Молдовы, создания возможностей с использованием современных технологий в области возобновляемой энергетики и заложения прочной основы для развития сектора зеленой энергетики страны. Он также выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в таких областях, как культура и образование. «Культура, язык и контакты между людьми — это то, что нас объединяет», — сказал Попшой.