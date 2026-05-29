Попшой: Мы решительно осуждаем удар российского беспилотника по дому в Галаце

Его слова приводит ipn.md

«Мы решительно осуждаем удар российского беспилотника по жилому зданию в Галаце (Румыния), в результате которого пострадали мирные жители и были поставлены под угрозу жизни.

Война России против Украины продолжает угрожать безопасности за пределами ее границ и подвергать опасности невинных людей. Эта война должна закончиться», - отметил Попшой.

Напомним, в пятницу утром в румынском городе Галаце дрон попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара произошёл взрыв, после которого загорелась квартира на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы и были госпитализированы.