theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
29 Мая 2026, 10:18
5 481
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Попшой: Мы решительно осуждаем удар российского беспилотника по дому в Галаце

Министр иностранных дел Михай Попшой прокомментировал инцидент в Галаце, где дрон попал в многоэтажку.

Попшой: Мы решительно осуждаем удар беспилотника РФ по дому в Галаце.
Попшой: Мы решительно осуждаем удар беспилотника РФ по дому в Галаце.

Его слова приводит ipn.md

«Мы решительно осуждаем удар российского беспилотника по жилому зданию в Галаце (Румыния), в результате которого пострадали мирные жители и были поставлены под угрозу жизни.

Война России против Украины продолжает угрожать безопасности за пределами ее границ и подвергать опасности невинных людей. Эта война должна закончиться», - отметил Попшой.

Напомним, в пятницу утром в румынском городе Галаце дрон попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара произошёл взрыв, после которого загорелась квартира на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы и были госпитализированы.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте