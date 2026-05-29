Генсек НАТО поддерживает контакт с властями Румынии после попадания дрона в жилой дом.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в соцсети X в пятницу, пишет "Европейская правда".

Харт написала, что в пятницу утром дрон попал в жилой дом в Румынии во время российской атаки на украинскую инфраструктуру вблизи границы.

"Генеральный секретарь НАТО поддерживает контакт с румынскими властями. Мы осуждаем безответственные действия России, и НАТО будет продолжать укреплять свою оборону против любых угроз, в частности от дронов", – заявила пресс-секретарь.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

МИД Румынии назвал падение дрона в городе Галац "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.

В Минобороны Румынии сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников.